Har anmelderne været til samme koncert? Robyn var »årets skuffelse« og »en triumf«

Triumferede Robyn i »den bedste popkoncert nogensinde på Roskilde Festivals største scene«?

Eller er hun »årets skuffelse«?

Hvis man spørger BT’s anmelder er svaret det sidste. Koncerten blev »årets skuffelse«.

»Man skulle nok have været kæmpe fan helt oppe foran for ikke at være gået hjem med en lidt ærgerlig fornemmelse«, skriver anmelderen, der ubegejstret giver koncerten fredag nat to stjerner, selv om der blandt andet er ros til sceneshow og Robyns energiniveau.

»Der gik desværre ny musik i den«, lyder vurderingen fra anmelderen, der mener, at den første time med stort set kun nye sange »lagde en stor dæmper på den forventningsfulde nattefest«.

1, 2, 3, 4, 5 og 6 stjerner fra resten

Helt anderledes lyder vurderingen hos resten af anmelderne, der er enige om, at Robyns koncert var særdeles vellykket.

Politikens Simon Lund kalder 40-årige Robyns koncert fredag nat for »en popkoncert uden lige på Orange Scene. En på en gang elegant ornamentet og stramt styret koncert«, og giver præstationen topkarakteren seks hjerter.

Og så kalder han den 40-årige svenskers koncert for »den bedste popkoncert nogensinde på Roskilde Festivals største scene«.

Også Ekstra Bladet deler rundhåndet ud fra stjerneposen.

»Efter tre intetsigende dage på Orange trådte Robyn ind i hovedscenens rampelys og mindede om, at populærmusikken stadig kan noget særligt«, skriver Ekstra Bladet i deres femstjernede anmeldelse.

»Robyn regerede over Roskilde som Skandinaviens uopnåelige popdronning«.

Forførende Robyn

Med hits som ’Dancing On My Own’, ’Call Your Girlfriend’ og ’With Every Heartbeat’ på sætlisten fredag var det blandt andet Robyns succesfulde vekslen mellem energisk danserus og blid morgenfest, der gjorde det muligt for hende at forføre publikum foran Orange.

Soundvenue deler også begejstringen og skriver blandt andet:

»Efter halvanden times svensk popfest havde Robyn overbevist alle om, at hun er dronningen af klubben – med hvert et hjerteslag«, skriver Soundvenue, der giver fem stjerner. Forudsigeligheden i sætlisten gør, at de ikke kommer op på topkarakter.

Samme kritik har Gaffa, der gerne havde set mere variation i musikken:

» Man kan indvende, at der måske ikke var den store variation i musikken, hvor de regulære ballader var helt sorteret væk, men der var dømt dansefest med stærke sange, en veloplagt solist, et stærkt spillende band og smuk scenografi«, skriver Gaffa, der også giver fem stjerner.