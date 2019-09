Taylor Swift spiller på Roskilde Festival i 2020

Popstjernen Taylor Swift spiller sin første danske koncert på Roskilde Festivals Orange Scene i 2020. Det skriver Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

»Det er et kæmpe scoop for os at kunne lægge scene til Taylor Swifts første show i Danmark«, siger Anders Wahrén, Roskilde Festivals programchef, i pressemeddelelsen.

»Hun er én af de mest vedkommende og toneangivende popstjerner i verden lige nu og et kæmpe ikon blandt vores mange unge deltagere«.

Den 29-årige pop- og countrysanger er det første navn på Roskilde Festivals plakat. Det er samtidig Taylor Swifts første optræden i Danmark, oplyser festivalen.

Hun står bag sange som ’Love Story’, ’I Knew You Were Trouble’ og ’Shake It Off’.

I slutningen af august i år udgav amerikaneren sit syvende studiealbum ’Lover’.

Taylor Swift er annonceret til at spille på Orange Scene onsdag den 1. juli 2020.

Roskilde Festival, der næste sommer har titlen ’RF50: Time Is Now’, kan i 2020 fejre 50-års jubilæum.p

Ritzau