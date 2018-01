Musikredaktøren guider til opera i 2018: I foråret rammes vi af en stor international operabegivenhed, når Thomas Adès-opera har danmarkspremiere I München møder Baselitz Wagner. Herhjemme bliver det surrealistisk. Hop med på en guidet tur rundt til de europæiske scener i 2018.

Januar er den perfekte måned at kigge fremad i, og det er en fest at browse rundt mellem de europæiske operahuses hjemmesider og se, hvad der er på vej.

Provokerende operaoplevelser skal man ikke sjældent til Tyskland og omegn efter. Her er der gang i den scenografisk og instruktionsmæssigt frie måde at gribe operaens mesterværker an på, så de gøres overrumplende og øjenåbnende, og i Zürich i Schweiz satser de i foråret på Wagner.

Blandt andet byder de fra marts på et gensyn med operaens chef, Andreas Homokis, postkolonialistisk truende og omdiskuterede ’Den flyvende Hollænder’. Superstjernen Bryn Terfel er Hollænderen, der prøver at finde en kvinde, som kan forløse hans fordømte sjæl, så han kan slippe for sin spøgelsestilværelse på de syv verdenshave.

Den Bayerske Statsopera i München er en af Europas tungeste og bedste operascener

John Lundgren – kendt fra sine mange stærke præstationer på Det Kongelige Teater – synger fra næste måned samme parti på operaen i Hamburg i en tilsyneladende mere naturalistisk afdæmpet produktion ved Marco Arturo Marelli, hvis ’Tryllefløjten’ for tiden kan opleves i Operaen i København.

Fra februar og et godt stykke ind i marts kan man så genopleve tidens helt store instruktør, Stefan Herheims over the top-fortolkning af Händels barokopera ’Xerxes’ med neonrør, brynjer og fjerbuske. Hvorpå nordmanden straks efter samme sted viser, hvad han kan i operettegenren med Offenbachs ’Ridder Blåskæg’.

Berliner Staatsoper er efter flere års renoveringsarbejde endelig genåbnet på sin rigtige adresse på Unter den Linden. Chefdirigenten og den kunstneriske leder på stedet, Daniel Barenboim, elsker Wagner af hele sit hjerte, og fra 11. februar til 18. marts dirigerer han ’Tristan og Isolde’. Disse års mest feterede russiske instruktør, Dmitrij Tcherniakov, sætter i scene, og Anja Kampe synger Isolde. At den danske verdensbas, Stephen Milling, har påtaget sig Kong Markes alvorsfulde parti, siger lige så meget om hans internationale format som om Berliner Staatsopers.

Herhjemme rammes vi af en for alvor international operabegivenhed, når foråret endelig bringer danmarkspremieren på den nye opera ’The Exterminating Angel’. Den britiske komponist Thomas Adès fik formidable anmeldelser, da hans værk blev uropført ved Salzburg Festspillene for halvandet år siden. Herefter kom det til Royal Opera House i London, hvor operaen spillede i sidste sæson.

Da den i efteråret nåede New York, skrev The New York Times’ anmelder, at skulle man kun se én opera i 2017, så skulle det være denne gendigtning af Luis Buñuels surrealistiske film fra 1960’erne om et selskab af velhavende operagæster, der spiser middag efter forestillingen, hvorpå de af uopklarede årsager ikke er i stand til at forlade rummet, og voldsomme ting begynder at ske.

’Parsifal’ vendt på hovedet

Her kan man allerede fra denne uge opleve mesterdirigenten Kirill Petrenko fortolke Wagners ’Ring’. Og man spærrer da lige øjnene op, når man opdager, at de i München i juni har premiere på en nyopsætning af ’Parsifal’, ligeledes dirigeret af Petrenko, med Jonas Kaufmann som Parsifal, Christian Gerhaher som Amfortas, Nina Stemme som Kundry og med scenografi af Georg Baselitz. ’Parsifal’ vendt på hovedet? Jeg glæder mig!

Wagnerfestspillene i Bayreuth markerer sig til sommer med navne så store, at man er lige ved at frygte, at de kommer til at vælte det kunstneriske læs. For uanset hvor sympatisk det måtte virke, at den tidligere tenor Plácido Domingo agter at synge, til han segner – til juni synger han således Verdis Macbeth over for Anna Netrebko på Staatsoper i Berlin – så kan manden altså ikke dirigere. Det undrer, at de alligevel har betroet ham ansvaret for ’Valkyrien’ i Bayreuth.