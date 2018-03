Stor opstandelse i operaen: 88-årig dirigent blev jaget væk af en flyvende fallos

FOR ABONNENTER

De var højeffektive familie-projektledere med små børn, men lidenskaben, passionen og dybden i relationen var væk. Den tilstand havde parforholdet været i i 5 lange år. Som så mange andre velmenende forældre ville de beskytte børnene mod den dårlige stemning og det potentielt forestående brud. 'Børnene mærker ikke noget'. 'De har det fint'. 'Vi skændes ikke foran dem', sagde de.

Men forældre: Hold nu op med at bedrage jer selv. Jeres børn har det lige så godt eller skidt, som I, de voksne, har det. Hvis du ikke oplever, at dit hjem og din base fylder dig op og er et glædesfyldt sted for jer at være i hverdagen, er det ret svært at forestille sig, at børnene har det sådan. Forskellen er, at de er så små, at de ikke ved, at det kan være anderledes.

Kig på dit parforhold. Er det et parforhold som dit, som du ønsker for dine børn? Hvis svaret er nej, inviterer jeg dig til gøre noget ved det. Det er kun i hjemmet, at vi lærer, hvordan kærlighed og et parforhold ser ud på indersiden. Det er der, vi ser, hvordan man er kærester og forældre. Som voksne kan vi vælge at arbejde med de indgroede, ubevidste mønstre, som vi har med hjemmefra, men som ikke gavner os længere. Det kræver dog, at vi opdager dem og gør os bevidste om, hvad der kører med os. De fleste af os opdager dem aldrig, og der er en overhængende sandsynlighed for, at vi ender med at ligne vores egne forældre. Det gælder også den måde, som vi håndterer kriser og konflikter på. Vi kan ikke lære vores børn noget, vi ikke selv mestrer.

Til dato har jeg kun mødt én person, der beundrede den måde, som hans forældre var kærester på. De fleste, jeg møder, drømmer om en anden måde at leve i en intim relation med en livsledsager på. Børn har en hårfin bullshit-detektor. De kan godt gennemskue, når vi lader som om, at alt er ok, mens vi indeni er ved at krølle sammen af raseri eller følelsen af magtesløshed og svigt. Børn kan sjældent sætte ord på det for den slags ordforråd lærer vi som regel først som voksne langt op i tyverne.