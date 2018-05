Dobbeltanmeldelse: Forestillingerne 'Ding Dong' og 'Kom du?' knalder derudad, men tager ikke ordentligt fat Odense Teater kaster sig ud i strittende farceeskapader, mens Teater Rio Rose kredser om mænd med hang til købesex. Uden den store forløsning.

Nu er teatret jo ikke nogen swingerklub, men i takt med at varmen i løbet af foråret har fået fat, kunne det godt bære derhenad på små og store scener, med titler som ’Tændt’, ’Love Me Tender’, ’Lyst’ og ’Den kroniske uskyld’. Aktuelt gælder det de mere forbudte lyster, hvor det lille Teater Rio Rose følger to mænd ind i det intime bordelmørke, mens Odense Teaters sørger for det store farceudtræk med 14 aktører til at gå løs på de udenomsægteskabelige affærer.

Hele fire ægtepar er i sving – og på promiskuøst overarbejde – i farcemester Feydeaus ’Ding Dong’ (1896), der yderligere er tilsat pirrende løsøre i form af en selvfed casanova, en grøn piccolo, en emsig stuepige, en liderlig enke med flere.











Ding Dong Odense Teater. Tekst: Georges Feydeau, overs.: Peter Dupont Weiss. Iscen: Jens August Wille. Scen.: Camilla Bjørnvad. Til 9. juni

Utroligt, som de kan få tiden til at gå med, at de faktisk aldrig kommer frem til det store knald. Jagten går – et stort forhindringsløb af pinagtige forviklinger og fejltagelser som et forspil uden ende. En hotelseng kan lægge op til det rene bunkepul, sådan som holdet af driftstyrede personager forvilder sig ind og ud ad dørene.

Hos Feydeau som kongen af sovekammerfarcen vil det at være gift uundgåeligt sige at være utro, eller at pønse på at være det. En akut ægteskabelig krise udgør således starten på hele ’Ding Dong’s kædereaktion af knopskydende forviklinger. For hvad stiller en trussetyv op, når den kvinde, han netop har stalket, viser sig at være gift med hans gamle ven, og når trussetyvens egen kone så oveni tropper op?

Ja, det er den slags problemer, man som publikum ikke ligefrem ligger vågen over om natten. Det skønne ved farcen som genre er imidlertid det boblende absurde vanvid, den kan generere, sådan som Aalborg Teater fik ’Den spanske flue’ op at flyve for fem år siden. Men farcen er i dag en sjælden gæst, som langtfra er nem at trække op.

Det kniber med at få ’Ding Dong’s farcemaskineri op at køre i det nødvendige strømførende tempo og med en knaldperlende timing. Historien bliver lidt fodslæbende, fordi den er lastet alt for tungt. To en halv time (inklusive pause) er umanerlig længe at holde en farce oppe i gear. Men Odense Teaters direktør, Jens August Wille, har skægt opdateret boulevardkomediens fin de siècle-dekadence til film noir-krimistilen fra omkring 1950, med højdramatisk musik, finske accenter og krig på kniven. Camilla Bjørnvad har tilsvarende muntret sig med kostumernes mandebrede bukseben og kvindernes fremskudte buster, selv om hendes palisandervægsscenografi er tung at bakse rundt med.

Skuespillerholdet er tændt, og de forstår at få deres typer op at stå, men det halter lidt med at få farcens fysiske spillestil og kropskomik til at strømme. Som den centrale trekant står det hårdt prøvede ægtepar Peder Dahlgaard og Natali Vallespir Sand, invaderet af Claus Riis Østergaards garvede trussetyv. Men morskaben folder sig bedst ud i birollerne.

Som højrød finsk femme fatale fyrer lille Mette K. Madsen op under melodramaet med sine insisterende længsler, selvmordstrusler og stryknin i tekopperne. Benjamin Kitters selvhenførte casanovalaps får sved på sin hårede brystkasse, når først Trine Pallesens liderlige enke smider sit elegante sorte panser og går løs på ham – efter lige at have nedlagt Kristoffer Helmuths herlige grønne asparges af en piccolo. På yderfløjen forstår Mette Kjeldgaard Jensens genstridige stuepige også at sparke godt fra sig. Skønt at se de her kvinder få gjort op med den passive offerrolle som svigtet, bedraget og jaget bytte. Et passende punktum for den store #MeToo-sæson.