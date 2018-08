Danseritual ved daggry på Amager Fælled: Vores anmelder blev helt rundtosset af alle de spiraler og al den danseglæde Ritualdans forbinder mennesket med våd jordbund under daggryshimmel, skriver Monna Dithmer i denne anmeldelse af forestillingen '9000 Steps'.

Hvor kan man ellers gå i teatret kl. halv otte om morgenen? Det føles både skørt og skønt at tage ud i en skov på Amager Fælled for at se en lille flok i T-shirts kredse rundt og rundt på den brune jord. Et danseritual ved morgengry under en truende, regntung himmel.