»Det er ærgerligt, hvis folk uden for Nordjylland går glip af det, vi kan«: Stor teaterproduktion om vendelbomaleren Poul Anker Bech Den nordjyske maler Poul Anker Bech var irriteret over, at København så den anden vej. Nu opfører Vendsyssel Teater i sin største produktion til dato et stykke om kunstneren. Og problemet med at skulle råbe for at blive hørt i København er velkendt i teaterhuset i Hjørring.

Ude i et ensomt T-kryds i Vendsyssel står et tårn: Et af de transformatortårne, som blev bygget først i 1900-tallet, og som stadig rager op i landskaberne. Det står lige ud for det landsted, hvor maleren Poul Anker Bech boede med sin kone og tre børn. Et par kilometer længere fremme står et mere. Og på kunstnerens malerier dukker de røde murstenstårne op på lærred efter lærred som tavse vidnesbyrd om en svunden tid og hans egen tilbagevendende kredsen om nordboers urlængsel og stræben efter solen.

Nu kommer transformatortårnet på teaterplakat og postkort, og maleren får taletid: I sin største produktion nogensinde opfører Vendsyssel Teater det nyskrevne og nykomponerede drama ’Det tabte land’, som fortæller en historie om egnens store maler, der ikke helt slog igennem i hovedstaden.

Den problemstilling kender man til hudløshed på teatret, fortæller teaterdirektøren. Han mærker selv, at det er svært at råbe anmeldere og københavnerpresse op, selv når man står med noget, der udløser reumertnomineringer og priser.

»Det er en slidt frase, at der er dobbelt så langt fra København til Hjørring som omvendt, men jeg er nødt til at sige, at der er noget om snakken«, siger teaterdirektør Lars Sennels.

»Vi klynker ikke, men vi kan godt blive liiidt trætte af det indimellem«.

Jeg møder teaterdirektøren på Vendsyssel Teater, der åbnede sidste år i nye, arkitekttegnede rammer som »det første nybyggede teater i provinsen i 100 år«, som det hed i presseomtalerne. Teatret ligger synligt og centralt placeret i Hjørring, og det skiller sig ud med facaden af rustne stålplader og frostet glas.

Egnsteater og egnet teater

Billeder af transformatortårne, campingvogne og andre elementer fra Poul Anker Bechs malerier hænger rundtomkring i den lyse foyer og vidner om, at det stykke, der spiller i de kommende fem uger, har kunstneren som afsæt. I teaterrestauranten er ’Pouls gris’ fra malerierne endt på menukortet, og inde fra Store Sal vælter bidder af storladen symfonisk musik ud, når en dør går op: Aalborg Symfoniorkester har indspillet musik specielt til anledningen. Der kommer også et levende orkester og dansere på scenen ud over skuespillerne. ’Det tabte land’ er en storproduktion, noterer teaterdirektøren.

Statens Museum for Kunst købte et af hans værker. Men der var så bare ikke en væg til det Ina-Miriam Rosenbaum, instruktør på 'Det tabte land'

Poul Anker Bech, der var irriteret over, at eliten i hovedstaden ikke helt så hans vej, får nu fem ugers fame med det store udtræk. I Vendsyssel. Teatret håber så, at københavnere og andre danskere uden for Nordjylland vil finde til Vendsyssel.

»Vi er en del af Danmarks scenekunstlandskab, og vi har virkelig noget at vise frem«, siger han.

»Men det er ikke ret tit, at det går den vej, for de mennesker, der læser hovedstadspressen, får mere at vide om, hvad der sker op og ned ad Nørrebrogade«.

Han kender godt fordommene om jovialt provinsteater.

»Der er den her kæmpemisforståelse, at jo længere væk fra hovedstaden, jo dårligere kvalitet. Men vi bruger altså de samme skuespillere og kapaciteter på teatret her. Og Reumert-komiteen kunne godt finde herop ...«.

Foto: Jacob Stage Fem performere spiller, synger og danser rollerne som maleren Poul Anker Bech og menneskene omkring ham. På billedet ses Kristian Boland (med gris) og Rasmus Brix Lytzen.

Publikum kan også. Allerede en uge inden premieren på ’Det tabte land’ – et musikalsk drømmespil, ingen kender – var 80 procent af billetterne solgt. Der er scener i mere befolkede dele af landet, der ville sukke efter mindre. Opskriften er at lave »noget, der tager udgangspunkt i egnen her«, siger Lars Sennels, og det gør et stykke om vendelboen Poul Anker Bech, som man kender og er stolt af i Vendsyssel.

Ligger der ikke en selvmodsigelse i, at I vil lave noget om egnen her og samtidig vil have resten af Danmark til at interessere sig for det?

»Vi vil lave noget med udgangspunkt i egnen her. Men vi laver ikke egnsspil! Det er vigtigt at holde fast i«, pointerer direktøren.

»Vi fortæller en menneskelig historie, som er relevant, uanset hvor i landet du bor«.

Lars Sennels slår en sløjfe om egnsteatre: I et år, hvor kulturministeren har bebudet teaterpolitiske forandringer, og egnsteatrene modsat flere andre teaterformater kan notere kunder i biksen, satser Sennels på en ny støttemodel.

»Før havde jeg to gymnastiksale og en pedelbolig, og strømmen gik, hvis vi spillede i begge sale på en gang. Der kunne du tale om egnsteater«, smiler han.

Nu står han med en ny teaterbygning med tre sale, eget værksted lige ved scenerne og hejs, lir, teknik og kapacitet til teatertryllerier, det er svært at lave på gammeldags kukkasseteatre.

Men det beløb, han har at lave teater for, ligger på en fjerdedel af den mindste landsdelsscene. Og her er det så, at teaterdirektøren har foreslået en model med en ’mellemproportional’ mellem egnsteatre og landsdelsscener. Med flere penge end til egnsteatre, forstås. Mens han venter på, om den går igennem, har han lokalpolitisk opbakning til at give den gas: