'Dancer in the Dark' som teater: Det er barskt og bevægende. Men også knugende og fladt i forhold til von Triers film Aarhus Teater lader ’Dancer in the Dark’ folde sig ud ved at forstærke Selmas fabulerende sans for lydene i mørket. De skulle bare have taget skridtet fuldt ud.

Hun er for god til denne verden – og for dumstædig til, at man kan holde ud, at hun skal gennemgå så grum en skæbne.

Men det er udfordringen med Lars von Triers Guldhjerte-skæbner, der balancerer mellem det tragiske og det sentimentale. Ligesom Bess i ’Breaking the Waves’ og Grace i ’Dogville’ skal den næsten blinde Selma gå så ulideligt meget igennem med sit gode hjerte. Som fattig immigrantmor og fabriksarbejder bliver hun bestjålet sin livsopsparing til sønnens øjenoperation for så i forsøget på at få dem tilbage at blive fængslet og henrettet for mord. At hun insisterer på at ofre sit liv for at redde sin søns syn, er på kanten af patetisk melodrama, men vækker samtidig kristusagtige associationer til ofret i sjælens nat.

Dancer in the Dark, Aarhus Teater.









Efter film af Lars von Trier. Dramat.: Patrick Ellsworth. Iscen.: Anne Zacho Søgaard. Scen.: Helle Damgård. Lyd og musik: Marie Koldkjær Højlund, Morten Riis. Kor.: Kasper Ravnhøj. Til 8.12.

Når det overhovedet lykkes at få omplantet sådan en historie til teatrets scene (Paul Ruders opera på Det Kgl. fra 2010 ramte skævt), så skyldes det, at instruktøren Anne Zacho Søgaard har valgt at forstærke filmens fokus på, at når Selma ikke kan se, så kan hun til gengæld høre – ud over alle grænser. Hun får sin egen virkelighed til at tone frem for fuld musik hinsides fabrik og fængsel, ondskab og uretfærdighed.

Her, hvor scenografen Helle Damgaard effektfuldt lader Selma være omsluttet af fabrikshallens høje råkolde flisevægge, kommer al lyd og musik dogmeagtigt fra noget, der konkret befinder sig på scenen. Forstærkede lyde fra skramlende stål, en klikkende kuglepen, inhaleringen af en cigaret går i et med et klaver, der ruller ind med kor og det hele. Fabriksvirkeligheden glider surreelt sammen med Selmas musicaldrømme.

Her kan hun i Sofia Nolsøes forpjuskede, kejtet fortabte skikkelse sammen med de andre kittelkvinder og kontrollerende mænd pludselig svanse rundt blandt blomster, stålfaste rytmer og svingende rulleborde i et forløsende fællesskab. Drømmenes realitet, sjælens virkelighed?





Mørket kunne fylde mere

Selv om jeg savner noget mere dans i ’Dancer in the Dark’, så fungerer musicalscenerne og hele lyd- og musikuniverset af Marie Koldkjær Højlund og Morten Riis som en fængende indgang til at se og høre, hvordan verden tager sig ud i Selmas hoved. Der skulle bare have været åbnet langt mere for denne verden af lyd- og drømmebilleder. Ærgerligt, at man ikke netop på teatrets præmisser har ladet mørket og lydene overtage historien, så selv den mindste hverdagslyd kunne åbne for såvel truende mareridt som for drømmesvæv og mørkets mysterier.

Det hele flader ud, når hverdagsrealistiske scener med en slæbende, overtydelig dialog kommer til at fylde. Det lægger akavet op til en psykologisk skildring af Selma, men figuren fungerer jo primært som en symbolsk type, der ligesom musicalens figurer får indre fylde af musik, dans og billeder. Sofia Nolsøe kommer her til at virke for bleg i det, selv om hun bakkes godt op af bl.a. Christian Hetland og Holger Østergaard som skurken og hjælperen.

Men forestillingen løfter sig i andet akt med fængsel og rettergang, hvor der er forstærket fokus på Selmas afskårethed – den afstand, der altid har været mellem hende og hendes omverden. Fængslets fravær af lyde skærper sansen for, hvordan hun rækker ud efter selv den mindste skratten som en livline. Stærkt fremstår her i teaterversionen det paradoksale i Selmas offergerning, hvor von Trier kynisk gnider salt i såret. Hun ofrer sig for sin søn, men det er ham, der skal bære sorgen og skylden over, at hans syn har kostet morens liv. Sønnen er mærkbart nærværende i baggrunden og rækker ud efter sin mor. Forgæves.

Det er barskt og bevægende. Men også knugende og fladt i forhold til Triers film, fordi der ikke for alvor bliver åbnet for lydenes verden og de forløsende mysterier i mørket.