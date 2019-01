Norske dramatikere forkæles sammenlignet med danske: 16 millioner norske kroner øremærkes hvert år til udvikling af ny dramatik

Midt i Oslo ligger Dramatikkens Hus. Her kan dramatikere forfølge skriveideer og kvalificere deres tekster – og blive betalt for det imens. I 2018 er 60 nye tekster skabt i huset, og næsten 40 af dem er blevet opført på en norsk teaterscene.

Mens den danske regering de seneste år har lavet millionbesparelser på statslige kulturinstitutioner, er de statslige bevillinger på kulturområdet i Norge steget. De er faktisk mere end dobbelt så høje som i Danmark.

Det mærker man i Dramatikkens Hus i Oslo, der er det norske svar på et professionelt center for tekstudvikling.

»I 2010 åbnede Kulturministeriet pengesækken betragteligt«, siger Line Rosvoll, der har været kunstnerisk leder i Dramatikkens Hus i 4 år.

I dag får huset 16 millioner norske kroner. Det er 4 millioner mere end i 2012. Det er noget mere end de 500.000 kroner, Det Kongelige Teater har planlagt at bruge på udvikling af ny dansk dramatik i 2019, ud over de 1,7 millioner kroner, de får fra Bikubenfonden til støtteprojekter.

Målet er at styrke samarbejdet mellem det frie scenekunstfelt og institutionerne gennem fagseminarer, debatter og åbne visninger.

»Vi vil også støtte dramatikere i skrivearbejdet, så deres tekster bliver af så høj kvalitet, at de tiltrækker en producent, kommer på en scene og møder et publikum«, forklarer Line Rosvoll.

For støttekroner forpligter. Der skal leveres målbare resultater, som regeringen kan forstå. Og det gør Dramatikkens Hus.

»I 2018 er 60 nye teaterstykker blevet til ’in house’, og hele 40 af dem er efterfølgende blevet sat op på en norsk teaterscene«, fortæller Line Rosvoll.

Et uafhængigt hus med lønnet skrivetid

I Dramatikkens Hus har man et varierende antal husdramatikere, som får et toårigt skrivestipendium på 220.000 norske kroner hver. I perioden 2017-19 er der i alt otte dramatikere, som også får deres egen skriveplads, faglig konsultation af en dramaturg og frihed til at bruge husets værksted og to scener.

Teaterbranchen og andre interesserede inviteres ind i huset for at få indsigt i husdramatikernes arbejde via blandt andet det årlige heldagsarrangement Husdramaraton. Her vises dramatekster under udvikling af skuespillere og musikere.

Men pengene bruges ikke kun på husdramatikere. Andre skriveglade kunstnere kan, i grupper eller alene, søge om legater på Dramatikkens Hus’ digitale søgeportal, der altid er åben. Det benyttede 150 ansøgere sig af sidste år, og omkring 80 blev udvalgt.

En af dem var den danske dramatiker Henriette Vedel og hendes norske skrivepartner, Leiv Arne Kjøllmoen, der udviklede teaterstykket ’Sånne som oss’ i Dramatikkens Hus. Det blev efterfølgende til en forestilling på Haugesund Teater og førte til en nominering til den prestigefyldte Heddapris for bedste scenetekst.

Henriette Vedel fortæller: »Noget af det, Dramatikkens Hus kan, og som kan gøre en stor forskel for en dramatiker, er lønnet skrivetid. Det gør det nemmere for os at bruge tid på skriveprojekter, vi selv ønsker at udforske, og at forfølge egne skriveideer frem for f.eks. bestillingsværker«.

Hvis dramatikeren på forhånd har en aftale med et teater, er der ofte risiko for, at dramatekstens kvalitet vil lide under det tidspres, den bliver underlagt. Det problem er Dramatikkens Hus også en løsning på, mener Line Rosvoll: