Publikum heppede, hujede, larmede og begejstredes: Tjekhov-drama blev forvandlet til det rene rock'n'roll i London

Fakta

Tjekhov

Anton Tjekhov (1860-1904). Russisk forfatter og dramatiker, der fornyede det moderne drama gennem hverdagsintriger og dagligdagsdialoger – ofte med ironiske undertoner. Han regnes blandt de største russiske realister.​​​​​​​

​

’Tre søstre’ handler om de tre søstre, der er flyttet til en afsidesliggende provinsby, men som drømmer om at vende tilbage til et mere spændende og indholdsrigt liv i Moskva. Det bliver deres ulykke, at de ikke er i stand til at handle, men kun kan leve i drømme og illusioner.​​​​​​​

​

Tjekhov er især kendt for de fire dramaer ’Mågen’ (1896), ’Onkel Vanja’ (1899), ’Tre søstre’ (1901) og ’Kirsebærhaven’ (1904), der stadig er blandt de mest spillede stykker i verden; sidstnævnte sættes senere på måneden op på Nørrebro Teater.​​​​​​​

Vis mere