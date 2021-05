Frank efterlyser rævesovs til sin laks. Det gør man bare ikke i overklassen

Hvordan iscenesætter man en virkelig god roman? Fortæller historien fra start til slut og siger replikkerne, mere eller mindre som de står skrevet i bogen? Håber, at hvis de var sjove i bogen, bliver de nok også sjove på scenen?

Et andet bud ville være at tage den et andet sted hen, når ellers essensen og ånden er fanget – gøre den til noget nyt og særligt og vise, at man har sine helt egne replikker og fortæller sin egen historie, som kun scenen kan fortælle, fordi scenen ikke er en bog.