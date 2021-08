5 hjerter: Rundt omkring mændene, helt ude i kanten, kredser den majestætiske kvinde i sin sorte kjole

Det er Indian summer for de dansetørstende sjæle. Tid til at tanke op: Hele seks nye værker med kroppe, der kæmper med sig selv i mørket, stryger lavt hen over gulvet eller tripper besværgende rundt på tå. Man bliver suget ind i det rugende, skabende mørke. Der er mærkbart noget på spil.

Et superstærkt hold af balletdansere og musikere er gået sammen med både nye og erfarne koreografer om at sondere grænserne for, hvor ny ballet er på vej hen.

Det sker med afsæt i klassisk musik, for bagved står det danske kammerensemble Trio Vitruvi, som i 2018 lancerede Kammerballetten som et nyt festivalinitiativ, der sidste år scorede en Reumert som årets danseforestilling.