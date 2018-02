Fem hjerter: Tre unge supertalenter og en mere garvet spiller gnistrer af energi og spillelyst i Line Knutzons absurdteater

Det mente de dengang:

Anmeldere gav hug til den første 'Torben Toben'

Det lille drama om den forunderligt glubske Torben Toben, der viser sig at have spist hele verden, inklusive Østerbro og det halve af hunden Jønsson, havde første gang premiere i 2000 på datidens hotteste scene, Dr. Dante. Men trods medvirken af Trine Dyrholm og Nicolaj Kopernikus og en sine steder skarp dialog, var denne avis’ Monna Dithmer ikke udelt begejstret. Hun anerkendte underholdningsværdien, scenografien og skuespillet, men savnede en egentlig farlighed.

Mere til stålet gik Informations Nina Davidsen, som kaldte stykket for skitser, »der fiser ud af 14-18 tangenter« og »lidt lommeuld om verden«. Hun mente faktisk, at teatrets leder, Nikolaj Cederholm, udviste manglende dømmekraft ved overhovedet at lade stykket komme til opførelse.

Og det fik så instruktøren, Emmet Feigenberg, der i dag er leder af Østre Gasværk Teater og tilhørende scener, til tasterne. Han spurgte i et læserbrev i Information, om anmelderen udviser tilstrækkeligt ansvar for dansk teater ved at antyde, at et sådant drama burde være lagt ned på et tidligt tidspunkt i prøveforløbet. Hvortil hun så replicerede, at der var tale om manglende mod fra teaterledelsens side, da man gav stykket premiere efter en proces med løbende manuskriptudvikling i opsætningsforløbet. Hmmm.

Ikke desto mindre blev opførelsen, med Marianne Nilssons scenografi optaget på video og vist i fjernsynet med en fornemt brovtende Jesper Lohmann over for Kopernikus’ lovligt forspiste titelperson. Skulle man have lyst til at se denne opsætning, ligger den til fri afbenyttelse på dr.dk’s Bonanza-portal.

