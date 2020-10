Husker du 'M*A*S*H'? Krigen er flyttet til Afghanistan i denne opdaterede og vellykkede version af tv-klassiker

Det er fra første færd aldeles tydeligt, at vi er både langt fra Koreakrigen og Alan Aldas næsvise vid i tv-klassikeren ’M*A*S*H’, der kørte fra 1972 til 1983 og nåede 256 episoder. For den første replik, man for alvor bider mærke i, lyder i al sin prangende trivialitet: »Jeg elsker, når du knepper mig«, og den hører til i en sammenhæng, hvor to udsendte amerikanske soldater af hvert sit køn er fortrukket til et lagerlokale og går til vaflerne med uniformsbukserne ned om knæene.

Men konceptet er tydeligt en opdateret version af Larry Gelbart og Gene Reynolds fortællinger om folkene på det mobile kirurgiske hospital i 1950’ernes Østasien, som så igen byggede på en delvist selvbiografisk roman af lægen Richard Hooker og dens fortræffelige filmatisering ved Robert Altman. Blot er krigen denne gang i Afghanistan, og de kvikke og vittige replikker leveres af sygeplejersken Cooper Roback og hans dølgsmålselskerinde Grace Durkin, der udadtil er sammen med kæmpen Sasquatch.

Det er et tragikomisk sammensurium af spænding, humor og blodig realisme, vi som seere præsenteres for. Og man forstår så udmærket, hvorfor det nu på ny er nødvendigt med en komedieserie, der udstiller dette bizarre fænomen, at demokratiet spiller så meget fallit, at de forvoksede politiske slagsmål tager over, for nu at parafrasere krigsteoretikeren Carl von Clausewitz. For der er stadig krig i dele af verden, og vi slår hinanden i hovedet med religion og ideologi efter devisen: ’I gør ikke, som vi synes, derfor er i dumme’. Som bandet Megadeth så rammende påpegede: »Peace sells, but who’s buying?«