Dette boligprogram banker 'Hammerslag' helt ned under gulvbrædderne

Vi står midt i en årelang boligprogramkrig mellem danske tv-kanaler, og det er efterhånden umuligt at danne sig et overblik over slagmarken. DR har i år givet veteranen ’Hammerslag’ en ny rustning i form af ny vært og nyt format, men den gamle fodsoldat er blevet mejet ned af seere og anmeldere.

Sidste uge oprustede de med ’Hjem til forvandling’, hvor man følger to familier, der hver ombygger et rum, som nogle eksperter skal kommentere, og så farvel igen. Det går i et med tapetet og direkte i glemmebogen.

Tidligere på året lancerede DR også ’Vores første hus’, hvor seks familier skulle ind på boligmarkedet ved at købe billigt og selv istandsætte med sporadiske besøg fra en lidt overflødig vært. DR mangler deres store kanon ’I hus til halsen’ på sendefladen, og det er derfor perfekt timing af TV 2 at tage føringen i våbenkapløbet med sin atombombe af en makeover-serie, nemlig anden sæson af ’Mesterlige ombygninger’.