Ærgerlig tendens præger håndboldkvindernes EM

Selvfølgelig er det dejligt, at de to indledende kampe ved årets EM i håndbold for kvinder er forløbet så relativt uproblematisk. Fredag aften fik den indledende kamp mod Slovenien pulsen momentant op, inden det stod klart, at den skulle vort hold nok få hevet sikkert i land, og det ellers normalt genstridige montenegrinske hold sprællede kun kortvarigt, inden de blev kørt seriøst over og endte med at indkassere et timålsnederlag. Hvilket er noget i en slutrunde.

Så det er sådan set fint nok. Jeg skal overlade til sportskommentatorerne at vurdere, om der er knaster at høvle af sådan rent spillemæssigt. Det ved de bedst. (Selv om der skal arbejdes med kontraløbene, det skal der altså, og det kan enhver se).

Rent tv-mæssigt er det naturligvis en særpræget fornøjelse, at publikum på grund af corona er så fåtalligt, som det er tilfældet. Og tilmed erstattet med papdukker, der minder mere om paradetilskuere i et diktatur end om virkelige mennesker; det bliver altså ikke det samme som med folk af kød og blod.