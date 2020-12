Sarah Skarum: Lige nu har man bare brug for happy end

En dag skal vi være os selv igen, kloge, bevidste og reflekterede, intellektuelle og med god smag, men for dem af os, der ikke bærer pandemier smukt og bare har lyst til at skrige, til det hele går over, er Netflix-filmen ’A Christmas Prince’, som nok er nogle år gammel, et godt bud på juleunderholdning, der passer perfekt til netop nu.

Hør bare: En yndig, men kvik, ung amerikansk journalist rejser til et europæisk kongerige, hvor en ung smuk kronprins skal overtage tronen efter sin fars død. Her ligner slottene noget fra Disney, styret er et hyggediktatur, soldaterne er en discountudgave af Schweizergarden, og prinsen tager nok taxa fra lufthavnen, men går ellers mest i gallauniform. Klart, klart.

Da journalisten ankommer til slottet, der ligger idyllisk i noget bjerglandskab, bliver hun forvekslet med kronprinsens lillesøsters amerikanske barnepige. Hun beslutter sig for at lade kongefamilien blive i troen, så hun kan skrive en bedre historie – ikke en typisk journalistisk arbejdsmetode – og bliver derfor hængende på slottet.