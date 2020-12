Den værste jul på Bryggen var dengang, de fik struds og brækkede sig bagefter

Rigtige kvinder fra Amager har altid en boltsaks i bagagerummet. Og to andre ting, som vi ikke skal komme ind på her«.

Ordene kommer ud af Linse Kesslers mund, og faktisk er det en af de mere ligetil ytringer, der møder en i første afsnit af TV 3’s ’Jul på Bryggen’, en særlig decemberudgave af kanalens megapopulære format ’Familien på Bryggen’, der har gjort såvel Linse Kessler som hendes datter, svigersøn og omgangskreds til noget nær ’realityadel’ i Danmark.

Egentlig er det fjernsyn af den slags, man burde slukke for efter at have kastet begge sine kameluldstøfler efter fladskærmen, for det er rystende banalt og nærmest klinisk renset for handling i traditionel forstand. Geggo og Cengiz, som har døtrene Alba og Sia, er ved at pynte op til jul.