Nyd disse 4 minutter og 38 sekunder: Dette interview fra 1942 er guld værd

I 1935 åbnede DSB Kino på Hovedbanegården i København, og den fik navnet Den vide Verden, for dengang – længe før fjernsynet – bragte biografen med de 303 sæder hændelser og nyheder fra alverdens lande videre til sine besøgende.

Det var nyhedsklip med alt fra royale begivenheder til politiske uroligheder, krigstrusler og sport – sat sammen i såkaldte ugerevyer. Desuden bød biografen også på naturfilm og dokumentarer om opdagelsesrejser i Sydamerika og det fjerne Arabien. DSB Kino bragte også nyt fra De Olympiske Lege i 1936 i Berlin, hvor de danske svømmestjerner Ragnhild Hveger og Inge Sørensen, også kendt som Lille Henrivende Inge, fik deres gennembrud.

Og i 1940’erne, under den tyske besættelse af Danmark, da biografen blev tvunget til at bringe de tyske ugerevyer med propagandistisk nyt fra krigens fronter, kunne man også opleve et interview, som den kendte radioreporter Gunnar ’Nu’ Hansen lavede med de to svømmestjerner. Det blev lavet i 1942, da Ragnhild Hveger var blevet 21 år, og Inge Sørensen 18 år. Ingen af dem lever mere. De døde begge i 2011, men for en uges tid siden ville Ragnhild Hveger være fyldt 100 år.