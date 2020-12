Her er de 10 mest populære ord i julehits

Hvis vi skal holde coronavirus fra døren, duer det altså ikke, at julemanden kysser mor og så kryber ned gennem skorstenen i det næste hus og spreder smitte. Traditionerne forbundet med den allerede giftige mistelten kan være dødbringende. Og det er ikke kun coronavirus, også klimaforandringerne får klassikerne til at svigte, for ’baby, it’s not cold outside’. Der er altså flere sange i julearsenalet, som klinger lidt rustent i år og bare ikke rammer stemningen.

The Allusionist er min yndlings-sprogpodcast, og værten Helen Zaltzman kaster med sin britiske baggrund og bosat i USA et skønt antropologisk blik på alt i vores sprog, som vi tager for givet. Inklusive julen og julesange. I det seneste afsnit – A Festive Hit – undersøger hun, hvad der skal til for at skrive julehittet for 2020.

Tænk et øjeblik på de danske julesange. Der er da en del af dem, der ikke passer helt til coronajulen 2020. Du skal ikke lægge din hånd (smukt) i min, bedstefader er måske ikke med, og fra torsdag morgen kommer der ikke 15.000 mennesker i Magasin, som MC Einar rapper.