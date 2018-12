Mariah Careys julehit skrev sig ind i streaminghistorien juleaften

Sangerindens 25 år gamle julehit, ’All I Want For Christmas Is You’, slog juleaften streamingrekorder for samlet antal afspilninger på én dag.

Mariah Carey fik sig noget af en gave juleaften.

Hendes monsterhit af en julesang ’All I Want For Christmas Is You’ slog nemlig alle streamingrekorder for antal afspilninger på én enkelt dag. Det skriver flere medier, heriblandt Rolling Stone.

Intet mindre end 10.819.009 gange flød Mariah Careys sang ud af højttalere verden over. Og det er tilmed en sang, der snart har 25-års jubilæum, og som angiveligt kun tog sangerinden 15 minutter at skrive.

Dermed slog julehittet den tidligere rekordindehaver XXXTentacion, hvis sang ’Sad’ slog rekorden tilbage i juni, dagen efter at rapperen blev dræbt.

Den i dag 48-årige Mariah Carey skrev ’All I Want For Christmas Is You’ i 1994.

Hun er den bedst sælgende kvindelige kunstner nogensinde med omtrent 200 millioner solgte plader og ikke færre end 18 amerikanske Billboard Hot 100 #1-singler på bagen.