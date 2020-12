Jeg elsker det program, for man bliver altid et par gram klogere

Radioen kører det meste af tiden i øjeblikket, hvor jeg som så mange andre arbejder hjemme. Efterhånden kan jeg P1’s sendeflade udenad, og jeg har fået opbygget en lille gruppe favoritter, som jeg helst skal høre. Det er ’Hjernekasssen’ på P1 med Peter Lund Madsen. Informativt, tankevækkende og underholdende. Det er ’Orientering’ om eftermiddagen, som har kørt i årtier, men hvor der er god tid til at komme rundt om historierne, og hvor både værter og gæster gør sig umage for at lave udfordrende radio.

Men det er især ’Verden ifølge Gram’, som sendes hver tirsdag lidt over 9, men som selvfølgelig kan høres på alle tider af døgnet, fordi alle udsendelserne ligger på nettet. Jeg elsker det program.

Værten Steffen Gram har flere årtier bag sig i DR, hvor han både har været korrespondent i USA og Moskva, og han har arbejdet så længe med uderigspolitiske emner, at han formår at trække tråde tilbage i tiden og frem, så det giver mening. Uanset om det er FN’s 75-årsdag, Donald Trumps forsøg på at genvinde præsidentposten i USA eller hviderussiske protester, bliver der aldrig skøjtet hen over emnerne.