Netflix-dokumentar: De handlede med hemmeligheder, men en dag blev de sprængt i småstykker

Der var engang en mand, der hed Joseph Smith. Han var for nylig flyttet til staten New York i USA, da han fik en række spektakulære oplevelser. I den ene besøgte to skikkelser ham. Den ene Gud, den anden Jesus. Det var en stor oplevelse for 15-årige Joseph. Men 3 år senere skete noget endnu større.

For i det Herrens år 1823 fik Joseph Smith nok en gang besøg. Denne gang af en engel, der ledte ham til en sten i skoven. Herunder lå en bog lavet af guldplader og med ældgammel skrift. Alene Joseph Smith kunne oversætte det, og da det lykkedes, vakte teksterne stor opstandelse i datidens religiøst vakte USA.

For i bogen kunne man læse om en kristen civilisation, der drog fra Israel til Guds eget land, USA, flere århundreder før Jesu fødsel. Det var ny form for kristendom, og betegnelsen for de troende blev ’mormoner’. I dag tæller de millioner, og hvis trosretningen kan siges at have en hovedstad, må det være storbyen Salt Lake City i staten Utah.

Men hvad nu, hvis jeg sagde, at nogle af de mest centrale detaljer i det, du lige har læst, er en sandhed med modifikationer?

’Murder Among The Mormons’ handler om lige dele sandhed og bombedrab. Dokumentaren er på kort tid blevet et seerhit på Netflix, og det undrer ikke, når serien rummer alt det, der trender for tiden: højkvalitets-true crime og dertil en fascinationsbåret fortælling, der spiller på samme tangenter som dokumentarfilmen ’Waco. Madman or Messiah’ fra 2018, der er blevet vist på blandt andet DR, og så selvfølgelig den spillefilmslange dokumentar ’Going Clear. Scientology and the Prison of Belief’ fra 2014. Eller måske podcastdokumentaren ’Heavens Gate’, der handler om en gruppe fanatisk overbeviste nyreligiøse, der begår kollektivt selvmord.