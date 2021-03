Radioværtens podcast er en dirrende vred finger, der peger på alle os, der lytter til true crime

True crime er blevet en kæmpegenre i podcasts og på streamingtjenester, hvor mord, ofte på kvinder, gennemgås i detaljer. Sådan skete det. Så mishandlet var hun. Sådan var hun, før hun døde. Ingen detalje for lille, ingen grusomhed for voldsom at omtale. Som lytter kan man springe fra mord til mord, fra forbrydelse til forbrydelse. Snuppe et afsnit mere. Stoppe, når man har fået nok.

Men for de pårørende er der ingen måde at komme væk fra det, der ikke er en podcastepisode eller en dokumentarfilm, på. Det er et mareridt, der aldrig holder op. En proces, man ikke kommer igennem. Det er deres hverdag hver eneste dag fra den dag, hvor verden skiller i et før og et efter.

Det har radioværten Sandie Westh lavet en podcast om. Om ofrene og deres pårørende og livet efter mordet. At netop hun kan gøre det, står klart efter første afsnit. For her fortæller hun og hendes mor om, hvordan de oplevede det, da hendes storesøster Jannie for ti år siden blev slået ihjel af sin mand.