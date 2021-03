Rikke Fog fra Næstved gør dette program alle pengene værd

Hun er kæk. Hun er rap i replikken. Hun synes ikke, at alting behøver koste 40.000. Og så er hun nyslået ejer af en Morris 1000.

Antikvitetshandleren Rikke Fog har en fest, når hun er med i ’Hvem byder bedst’ på TV 2. Hun køber fængselslegetøj og keramik, ikke malerier og helst ikke glas. Hun sprudler af livsglæde, og buddene sprøjter ud af hende i samme tempo som de sarkastiske kommentarer, hun strør ud over konkurrenterne i antikdysten.

Rikke Fog er den væsentligste årsag til, at man ikke må overse ’Hvem byder bedst’. Hendes sydsjællandske dialekt og gåpåmod er så smittende, at man overvejer, om man skulle slå sig ned på en gård og begynde at handle med antikviteter. Hvis man kan få sådan en optur ud af at handle med andre folks aflagte sager, må det da være en vidunderlig branche.

Anden sæson af ’Hvem byder bedst’ er netop gået i gang på TV 2 Fri. Konceptet er en videreudvikling af DR-udsendelserne ’Guld i Købstæderne’, og hvad de ellers alle sammen hed, hvor man kom rundt i landet, hørte lidt lokalhistorie og mødte næsten helt almindelige mennesker, der ville sælge deres ting.