Henrik Palle: Man bliver rasende af at se denne krimiserie om Malmös belastede kvarterer

Det er efterhånden ret tydeligt, at der er knas i Folkhemmets hygge, hvis ellers man skal tillægge det nogen betydning, hvordan nye svenske kriminalserier tematiserer livet i Sverige anno 2021. Og her taler vi ikke om delikat skræmmende mord i Skærgården med hjemmehæklede slumretæpper og sennepssild til frokost. Nej, vi taler en mere hårdkogt strømning: politikrimien fra de store byer.

For nylig gjaldt det ’Huss’, som blandt andet skildrede et Göteborg plaget af kriminelle unge uden for pædagogisk rækkevidde. Her mødte man et politikorps, der ikke alene skulle stå model til lidt af hvert, men også finde sig i nævenyttige unge svenskere med indvandrerbaggrund, som spillede racismekortet ved enhver given lejlighed. Som konsekvent nægtede at respektere ordensmagten, og som ved deres symbolske afvisning af demokratiets befuldmægtigede udøvere af lov og ret reelt afviste at indgå i en civiliseret dialog med deres eget samfund.

Det samme billede ser man optegnet, om end endnu mere grelt, i serien ’Den tynde blå linje’, der handler om den nyuddannede gadebetjent Sara, som kommer fra en opvækst i et religiøst provinsmiljø og i den grad får sin sag for i Malmøs hårde kvarterer. Hendes empati skaffer hende nogle gevaldige øjenåbnere på sjæl og krop. Blandt andet tager hun en ung stofmisbrugende kvinde til sig for en stund. Blot for at blive forulempet, svinet verbalt til og naturligvis også bestjålet.