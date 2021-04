Drengene er kagekanonføde i 'juniordysten'

Det bliver mere og mere tydeligt i ’Den store juniorbagedyst’, at der faktisk står andet og mere på spil, end når de voksne kombattanter svinger kagerullen og tryller med sprøjteposens tyller.

For de personligt myndige kageentusiasters vedkommende er det klart konkurrencen, et muligt karriereskift og chancen for at blive en velafbagt kändis, der dingler som gulerod for enden af formatets og dommernes kosteskaft. Mens det for de yngre dejdisciple handler om at blive en del af et fællesskab, opnå anerkendelse for deres passion og måske også træde ud af en social eller psykologisk slagskygge.

Og derfor var det også desto mere hjerteskærende at se den livsglade Andreas bryde sammen i gråd, da dommerne besluttede, at hans deltagelse i løjerne var at regne for overstået.