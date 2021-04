I forbilledlig DR-serie kan du græde sammen med Bravo Tours

Vi har været gennem coronaen sammen.

Men vi har ikke været gennem det samme. Nogle af os var bange for at blive smittet. Andre har måttet sige farvel til smittede familiemedlemmer, deres elskede. Nogle af os var trætte af at arbejde hjemme. Andre mistede deres jobs, og mens mange os af drømmer om, at alting bliver, som det plejer, har andre mistet alt det, de plejede at have.

Det viser DR’s dokumentar ’Epidemien’ i fire afsnit, som fortæller fire historier om coronaens konsekvenser. Et afsnit fortæller om to familier, der rammes af smitten. Om dem, der overlever, og dem, der mister. De øvrige tre fortæller historien om de brancher, der er hårdest ramt af de økonomiske konsekvenser, hotel- og restaurantbranchen, modebranchen og rejsebranchen.

Især det fjerde afsnit om Bravo Tours er fremragende tv, som alle bør se. Det er som et kammerspil, der foregår to steder. I direktørens bil og på det kontor, hvor firmaets overlevelseskamp foregår. Her sidder de ansatte og aflyser alle forårets rejser. Det er konstant tusmørke, for katastrofen er aldrig langt borte.

Stifter og direktør Peder Hornshøj og den kommercielle direktør, Gitte Søndergaard, er hovedpersonerne, der går og står forrest i forsøget på at redde firmaet. Omsætningen falder fra 80-100 millioner i en normal marts og ned til få millioner. Gitte Søndergaard har smil i stemmen, når hun igen ringer til en kunde og aflyser.