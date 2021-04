Døllefjelde-Musse skal altså have chancen for at banke Liverpool

E n persons loft er en anden persons gulv. Sådan synger den vise sanger og sangskriver Paul Simon på den vidunderlige ’There Goes Rhymin’ Simon’ fra 1973. Og dermed beskriver han ganske fint og skævt, at vi alle er forskellige og har hver sit syn på dette og hint. Der er så godt som intet fælles gods for menneskene og disses børn – bortset fra at vi alle kun er her på planeten som gæster.

Og så liiige en enkelt yderligere detalje: Hvis nogle i forvejen stenrige fodboldbagmænd rotter sig sammen med den hensigt at etablere en eksklusiv invitationsturnering – kun for de allermest celebre storklubber i Europa – ja, så er det faktisk nærmest en forbrydelse mod menneskeheden. »Drej kun universet helt omkring, vend kun op og ned på alle ting. Jorden med, thi den er falsk og hul, rør blot ikke ved min gamle« Champions League, kunne man med en let, men uelegant omskrivning af en elsket Peter Faber-sang sige.

Det blev slået fast med de allermest effektive søm i Deadline, hvor en kulturjournalist, en fodboldfan, en klubforperson og en lektor i kulturvidenskab fra SDU under Steen Nørskovs behagelige og lyttende værtskab drøftede dårskaben, der truede med at underminere alt, hvad der er godt og sandt: muligheden for, at Døllefjelde Musses boldstolthed i princippet kan komme til at spille mod internationale storklubber som Liverpool eller Real Madrid. Det er det kit, der forhindrer civilisationen i at vælte som et korthus i en trækvind.

På tværs af ideologiske, etniske, kønsmæssige og økonomiske grænser er der enighed om, at denne Super League, som allerede er en våd drøm af en saga blot for idémenneskene bag, var at ligne med Beelzebub, den hornede selv, ja, intet mindre end det store grimme dyr med de væmmelige øjne fra den uhyggelige åbenbaring.