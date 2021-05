Byggeprogram på TV 2 er så hyggeligt og nuttet, at jeg bliver bange

Et helt års stavnsbånd til egen matrikel har for mange byboer pustet liv i drømmen om et sommerhus. Hvem der bare havde en oase tæt på skov og strand, hvor man kunne tiltuske sig en lille bitte smule afveksling fra den endeløse pølse af hjemmearbejde, udtrådte gåruter og pakkepost. Sommerhuset er det nye køkkenalrum: kulissen, hvor illusionen om det perfekte familieliv udspiller sig, og hvor vi fandeme hygger os.

Den fantasi sælger TV 2 lige nu med ’Sommerdrømme’, hvor fire par konkurrerer om at småbygge og indrette det bedste sommerhus i Marielyst, og det er så hyggeligt og nuttet, at jeg bliver bange. Hvis deltagerne nogensinde surmuler, er det i hvert fald klippet ud for den gode stemnings skyld.

Deltagerne er en stor kernesund pulje af velfungerende idyl med milde drillerier og stor tålmodighed. Ægteparret Kaspar og Lambang indretter i badehotel-møder-Bali-stil, mens tvillingerne Maja og Lone er ny nordisk coolness. De unge fiskerkammerater Asger og Mathias laver man cave, og det harmoniske far-datter-par Ole og Anne har fokus på bæredygtighed.

De er alle sammen upåklageligt flinke, men det er deltagernes personlighed og konflikter, der skal bære den slags programmer, især når kedelige rum som terrassen skal indrettes. Der er kun så mange måder at placere kurveflet og hængekøjer på, og det ender vitterligt med at blive afgjort på millimeter (hvis terrassebrædder ligger mest lige?), så jeg skal bede om lidt mere drama. Det er altså ret urovækkende, når alle ansigter er frosset fast i et tandpastasmil.