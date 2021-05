Felix Thorsen Katzenelson: Jeg vil gerne have, at alle ser ’Macho’ på DR 3

Vi snakker meget om køn i disse dage – også for meget, synes nogen. Om giftig maskulinitet, sexisme, kvoter, kroppe og seksualitet.

Der er sikkert også nogen, der synes, vi snakker for meget om race. Om at blive dømt for sin hud, sit navn og sin religion. Om hvordan og hvorfor politiet oftere stopper nogle personer frem for andre.

Måske har jeg allerede skræmt et par læsere væk, men fortæl dem lige, at de skal blive hængende, for jeg vil gerne have, at alle ser ’Macho’ på DR 3. Blandt andet fordi det er et program, der ikke taler så meget om tingene, som det bare viser dem.