Heldigvis har en kvik DR-chef forstået, at Bowie-entusiastens fritidsprojekt kunne blive fantastisk radio

En sommerdag sidste år cyklede en middelaldrende herre med et imponerende skæg gennem Odenses gader. I hånden holdt han en gennemsigtig plastikpose med en nyyindkøbt plade med statuerne af fire nøgne mænd på coveret med penisser på forsiden og blege bagdele på bagsiden. Han håbede, at ingen så en far til tre trille rundt med slige sager på cyklen.

Jeg ved det, for cyklisten, Jesper Borup, har selv fortalt om det i afsnit 19 af sin programserie/podcast om ’Bowie fra start til slut’ på P6 Beat. Angsten skyldtes vel både coveret og indholdet – genudgivelsen af den muligvis mest ringeagtede og mindst hørte plade i David Bowies enorme katalog, ’Tin Machine II’. Man scorer ikke mange point på noget coolness-barometer ved at flage med det album.

Flager gør Jesper Borup til gengæld for sit »gigantiske fritidsprojekt«, som det ganske rigtigt hedder i seriens optakt fra DR. ’Bowie fra start til slut’ er ganske enkelt vidende, engageret, livligt (også lydmæssigt) og perspektiverende musikformidling på det højeste niveau. Den bedste understregning af, at man får den bedste journalistik og de bedste fortællinger, hvis man lader folk lave, hvad de kan og vil.

Og Jesper Borup vil fortælle om sin musikalske ledestjerne. Så meget, at han med stor grundighed, men inspirerende og underholdende skrev personlige essays om 28 album med ikonet Bowie i et forum for vinylentusiaster på Facebook. Det er den serie, der nu er omsat i lyd og musik på DR, fordi en kvik chef forstod, at her var noget, der burde og kunne omsættes til fantastisk radio.

Musikformidling på højt niveau er desværre langtfra noget, man længere kan regne med hos statsradiofonien. Derfor er det så glædeligt, at en studievært fra seriøse P1 har fået lov at folde sin fortælleglæde ud og alene i kraft af sit engagement kaster nyt lys og lyd på en så gennemtærsket legende som Bowie. Værten er i den grad til stede og gør sig overvejelser undervejs. Er det for eksempel en god idé at tage sine børn med på udflugt i de berømmede Hansa Ton Studios i Berlin? Det var det, og Borup tog naturligvis også sine lyttere med i kraft af sin medlevende reportagefortælling derfra.