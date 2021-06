Da legenden lå på sit dødsleje, tog 'venner' billeder af ham for at sælge dem til beskidte medier

Dansende for enden af falderebet mod den forudsigelige slutning på et turbulent liv blev George Best spurgt, hvad han troede, folk ville huske ham for. »Jeg er slet ikke i tvivl – fodbold, selvfølgelig! Alt det andet tåbelige rod vil hurtigt være glemt«, sagde legenden.

Kort efter var han død. Af druk. Dokumentaren ’Fodboldlegenden George Best – fodbold, druk & rock’n’roll’ er en sørgelig understregning af, at det nordirske ikon tog grundigt fejl. Eftermælet er i den grad er præget af den glamourøse deroute og en tidlig død snarere end af den sublime fortryllelse på banen, som gjorde ham til mit livs første idol.