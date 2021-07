Staten har altid været imod de intellektuelle

En af mine intellektuelle helte, den amerikanske litterat og marxist Fredric Jameson, har engang proklameret, at man altid skal historisere, »Always historicize«, blandt andet med udgangspunkt i antagelsen af, at kender man ej sin fortid, er man ringe rustet til at forstå sin nutid – og mere praktisk: De, som ikke kender historiens fejltagelser, er dømt til at gentage dem.

Hvorom alting er, så genudsender DR 2 for tiden en aldeles glimrende dokumentarserie om det danske efterretningsvæsens historie. Den er tankevækkende på flere områder.