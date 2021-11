Jeg har altid godt kunnet lide Søren Pind, han har haft det der vindende mix mellem halsstarrig ideolog og så en, der bare chiller og magter at skue hen over politisk divergens.

Jeg har aldrig set ham som den perfekte mægler, må jeg dog sige. Han kan – især i dag, hvor det er gratis for eksjustitsministeren – sige fra over for sit gamle alma mater, Venstre, når det skal til. Men man fornemmer en rastløshed over ham. En rastløshed, der kun for alvor kan tilfredsstille ham i rampelyset.