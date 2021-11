Dokumentar har et gennemgående problem: Hver gang, det bliver spændende, bliver kameraet slukket

Forestil dig, at ’Titanic’ slutter, lige inden skibet synker. Eller at skærmen går i sort, da Gollum og Frodo begynder kampen om ringen i Dommedagsbjergets indre. Nogenlunde sådan er det at se første episode af ’Diplomaterne’, en DR-serie i fire afsnit, som skildrer livet i udenrigstjenestens højeste luftlag.

Jeg havde håbet, at ’Diplomaterne’ ville give et indblik i storpolitisk balancekunst. Og første program starter faktisk højdramatisk: 500 tons ammoniumnitrat eksploderer i Beirut og efterlader 200 døde og 300.000 hjemløse. Den danske ambassadørs egen mand og en af praktikanterne på ambassaden er blandt de tilskadekomne. Både kontoret og diplomaternes private hjem er ødelagt. En velvoksen krise i et land, der ikke har en fungerende regering, og som synes at rykke et skridt tættere på en ny borgerkrig, hver gang solen står op.