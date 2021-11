Henrik Palle: Fortjent vinder af bagedysten

Helt overordnet er det vanskeligt at have noget imod ’Den store bagedyst’, hvis tiende sæson nåede sin ende med finalen, som også var program nummer 100.

For det er et genialt koncept. Det handler om noget, de allerfleste holder af, kager. Det giver plads til personlige fortællinger om tvivl, nederlag, kampånd, sejr og udvikling. Og så sætter det en fed streg under en grundpille i konkurrencesamfundets selvforståelse: at den bedste i sidste ende også løber af med sejren, fordi flid, dedikation, omstillingsparathed og en smule kreativitet kan flytte bjerge og få mousser til at sætte sig.