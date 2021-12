Mine læsere vil vide, at jeg er vild fan af ’Masterchef’.

Muligvis er brødrene Price sjovere, sprælskere og kækkere, ja, charmerende som kokke. Men deres bondende broderskab gør nogle gange ganen klam, gastronomien for glat og glamourøs. Vellevned uden grænser i hvert fald for mine smagsløg. Okay for dem, som mener, at godt fjernsyn er tryllekunst, fyrværkeri og taskenspil.