Forældre over hele verden hader den fordømte gris. Men er det nu også så slemt?

’Gurli Gris’ har fået kritik for at være forfærdelig underholdning og ligefrem skadelig for børn. Alligevel er grisebassen, der første gang optrådte på britisk tv i 2004, blevet en international kæmpesucces. Hvad er det, der gør ’Gurli Gris’ så appellerende for de små, og er det nu også så slemt, spørger Sebastian Wittrock i denne klumme.