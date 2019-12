Dansk mobilspil vinder prisen for årets bedste ved stor prisuddeling

Det noget alternative bud på et golfspil blev belønnet ved en af årets helt store prisuddelinger inden for computerspil. Dansk udvikler er »super glad«.

I nat dansk tid vandt det danske spilfirma Triband prisen for årets bedste mobilspil ved det internationale spilmedie IGN’s store prisuddeling.

Prisen gik til spillet ’What The Golf?’, der af Triband selv er blevet beskrevet som »golfspillet til folk, der hader golf«.

I begrundelsen for modtagelsen af prisen skriver IGN, at »ud over spillets fjollede måde at øge sværhedsgraden og behandle golfudtryk på, er det den endeløse strøm af kløgtigt udtænkte spilreferencer støbt ind i spillets design, der får ’What The Golf?’ til at føles som et golfspil for computerspillere.

Komplet med baner inspireret a ’Superhot’ og endda ’Flappy Bird’. Det er kreativt, fjollet og konstant sjovt og medrivende gennem hele spillet«.

’What The Golf?’ er et af de spil, som Apple har promoveret og givet plads på sin nye spiltjeneste, Apple Arcade.

Det starter med at ligne et normalt mobilgolfspil, men pludselig er det køllen, man skal kaste mod hullet, så er det huse man skal skubbe ind i et fodboldmål, eller også skal man bevæge en golfkugle gennem den første bane i Super Mario Bros.

Siden Apple Arcade blev tilgængeligt, har det danskudviklede mobilspil ligget i toppen over spil på tjenesten på stort set alle spilhjemmesider.

Selv siger en af spillets skabere, Rune K. Drewsen, til Politiken, at de »er super glade for prisen«.

»Det føles lidt som David mod Goliat, når et lille danske firma kan slå de store mastodonter med dybe lommer. Og det er ekstra fedt, at IGN tør vælge ’What the Golf?’, som er et skørt spil, i stedet for et spil, som helt sikkert har lagt mange reklamekroner i IGN’s kasse«, siger han.

Han synes dog, at det er »endnu vildere, at de danske medier er begyndt at tage computerspil seriøst«.