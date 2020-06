Hun står bag store tv-serier som 'Westworld'. Nu tager hun et radikalt karriereskifte

»Og hvad så, hvis hun ikke gider det?«.

Manuskriptforfatter Halley Gross stoppede forvirret op, da den kreative instruktør på det hypede PlayStation-spil ’The Last of Us Part II’, afbrød hende. Hun stod på et kontor i spiludvikleren ’Naughty Dog’s bygning i Santa Monica i Californien. I gang med en ret så traditionel gennemgang af en af de scener, hun havde skrevet til spillet. Hun var egentlig i gang med at vise, hvordan den kvindelige hovedkarakter skulle bevæge sig fra et punkt til et andet.