Selv Tesla er nu begyndt at putte indiespil ind i deres biler

De er et æstetisk, politisk og produktionelt modsvar til de største kommercielle computerspil. De sidste par år er indiespillene gået fra at være noget småtteri på små festivaler rundt om i verden til at have reel indflydelse på de store og små spilgenrer. Et dansk et af slagsen er netop udkommet.