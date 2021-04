Historien i dette spil om et parforhold kan mærkes helt ind i hjertet

Det overrasker mig faktisk, at det rammer mig så præcist i mellemgulvet, da rulleteksterne begynder at glide over skærmen.

Da jeg så de første trailere for det helt nye spil ’Maquette’, var jeg helt overbevist om, at der her var tale om et puslespil med en ekstremt interessant og ret unik præmis. Men at hele den præmis i virkeligheden havde til formål at understøtte kærlighedsfortællingen mellem Michael og Kenzie, havde jeg slet ikke set komme. Og jeg havde slet ikke set det komme, at det skulle være en af de sjældne gange, hvor gameplay og historie understøtter hinanden, så begge dele bliver løftet.

I kunstens verden er en maquette en lille model af en skulptur. Oftest i ler, voks eller træ. I arkitekturens verden er en maquette på samme måde en miniatureversion af den bygning, man agter at opføre. En maquette er en rå og ufærdig skitse, en tidlig drøm om noget, der kan blive.

I spillet ’Maquette’ står man foran en sådan model.