Robotforsker: Du skal ikke frygte robotterne

Forestillingen om, at robotterne snart vil overtage det hele og nærmest overflødiggøre os mennesker, er en myte, siger den amerikanske professor i kunstig intelligens Manuela Veloso, som var i Danmark i december 2018.

Kunstig intelligens vil ændre vores liv grundlæggende, og mennesket og robotter vil i fremtiden blive stadig mere uadskillelige og bundet sammen i en evig udveksling af information og viden. Men vi skal ikke være bange for robotterne. Sådan lyder opmuntringen fra den amerikanske professor i kunstig intelligens Manuela Veloso, som er tilknyttet J.P. Morgen AI Research.

Hun var den 18. december 2018 forbi Festsalen på Københavns Universitet for at holde en forelæsning i samtalerækken ’Det vi ved – det vi kan’, som er udviklet i et samarbejde mellem Politiken, Københavns Universitet og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsberg Mindelegat.

’Det vi ved – det vi kan’ præsenterer nogle af verdens mest markante stemmer i international topforskning og samfundsdebat.