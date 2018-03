Pølsemagerens dom: Hurtig modning og masser af fedt spænder ben for den gode spegepølsesmag

FOR ABONNENTER

Med varsler om både strejker og lockout risikerer hele den offentlige sektor at blive kastet ud i en storkonflikt.

Alle lønmodtagerorganisationerne på det statslige, regionale og kommunale område har varslet strejke og onsdag formiddag varslede innovationsminister Sophie Løhde (V) en lockout af omkring 120.000 ansatte på det statslige område som modsvar. En lockout på det statslige område omfatter dermed så godt som alle statsansatte og kan starte den 10. april.

Senere i dag skal KL ligeledes tage stilling til om strejkevarslerne på det kommunale område skal modsvares af en lockout.

Det hele kan endnu afblæses, hvis parterne finder en løsning i Forligsinstitutionen ligesom forligsmanden Mette Christensen kan udskyde en eventuel konflikt med to gange 14 dage. Begge parter har da også givet udtryk for, at ingen ønsker en storkonflikt, og at man fortsat håber på at finde en løsning.