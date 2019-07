Håndholdt og iskoldt: Sådan laver du Det Vide Hus' gourmetispinde

FOR ABONNENTER

Der var engang, hvor en ispind eller en pindeis i Danmark var lig med en masseproduceret frossenpind af den slags, der går 10 (-tusind) alen af på et stykke. Sådan en, der, uanset hvor i sommerlandet du står over for et af de letfalmede isskilte, som reklamerer med Københavnerstang, Champagnebrus og Magnum eller tilsvarende størrelser fra producenter, der opererer med andre navne, smager præcis lige så fabriksfremstillet, som den plejer.