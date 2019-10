6 ting vi vil spise i november

FOR ABONNENTER

Oktobers massive halloweenfejring har fået os tæt på mætningspunktet, hvad angår græskar, men i sæsonkøkkenet er november sidste chance. Græskarret, som fås i mange former og farver, er i familie med squash og er egentlig et bær, der kan vokse til enorme dimensioner. Det runde orange hokkaidogræskar er det mest udbredte, men i de senere år er også det pæreformede butternutgræskar blevet mere tilgængeligt. Græskar er fyldt med kalk og magnesium, der styrker dine knogler, og C- og A-vitamin, der kan hjælpe dig med at styre uden om de værste vintersnuer. Sylt dem, eller brug dem i fermenteringer, og du glædes over den gavmilde solgule klat, græskarret kan bidrage med på en middagstallerken. Også i det søde køkken kan du finde anvendelse for græskarret. Tænk blot på amerikanernes populære pumpkin pies, der er aktuelle her op til thanksgiving.