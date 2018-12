Aamanns julefrokost Røde kryddersild med appelsin og stegt fennikel

Til cirka 10 personer

Ingredienser:

Røde kryddersild

12 gammeldags modnede sildefileter (6 hele sild) i saltlage

Eddikelage

1 spsk. peberkorn

2 spsk. korianderfrø

1 spsk. fennikelfrø

5 nelliker

1 spsk. sandeltræ

1 stjerneanis

4 laurbærblade

1/2 frisk, rød chili

2 kanelstænger

4 dl lagereddike

4 dl sukker

2 dl friskpresset appelsinsaft

skal af 2 appelsiner

1 stort løg

Krydret mayo

3 æggeblommer

1,5 spsk. grov dijonsennep

2 spsk. hvidvinseddike

6 dl majs- eller solsikkeolie

1 tsk. havsalt

friskkværnet peber

2 spsk. koldt vand

1/5 tsk. knust kardemomme

reven skal af en økocitron

3 spsk. cremefraiche 38 pct.

Tilbehør

3 fennikel

3/4 dl olivenolie

skal af og fileter af 2 økoappelsiner

saft af en halv appelsin

Pynt

dild, kørvel eller bronzefennikel

1 rå løg

1Sildeklargøring: Filtér sildene, eller få fiskemanden til det. Udvand de salte sildefileter i en skål eller beholder med rigeligt koldt vand. Sæt på køl til udvanding i 10-12 timer – gerne natten over.

2Eddikelage: Rist peberkorn, koriander, fennikelfrø og nelliker på en varm pande i ca 20-25 sekunder, til de dufter. Kom dem derefter i en gryde sammen med de øvrige ingredienser til lagen, på nær appelsinskal, og kog sagte i 10 minutter. Tag gryden af blusset, tilsæt appelsinskal, og afkøl lagen til køleskabstemperatur.

3Marinerede sild: Sigt vandet fra sildefileterne, og fordel sildene i et skoldet, men afkølet sylteglas. Hæld den afkølede eddikelage over, sæt sylteglasset på køl, og lad sildene trække i lagen i minimum 3 døgn inden servering. Sørg for, at alle sild hele tiden er dækket af lage, derved holder de sig mindst 3-4 uger på køl.

4Mayonnaise: Kom æggeblommerne i en stor skål sammen med sennep, lidt salt, peber og 1 spsk. eddike, og pisk det godt sammen med en elpisker, eller hvis du har et godt ballonpiskeris. Pisk nu olien i æggeblommerne lidt ad gangen i en tynd stråle. Hæld så langsomt, at olien hele tiden når at blive pisket ind i æggeblommerne.

5 Hold af og til en pause med olien, og pisk mayonnaisen godt igennem. Fortsæt, til al olien er tilsat, og pisk derefter lidt vand i. Pisk igen godt igennem; dette er med til at sikre, at mayonnaisen ikke skiller, og at den får en flot og homogen konsistens. Smag til sidst til med salt og eventuelt ekstra eddike, appelsinskal og kardemomme. Stil straks mayonnaisen på køl, hvor den kan holde sig i 4-5 dage.

6Tilbehør: Skræl appelsinerne med en tyndskræller, og skær skrællerne i millimetertynde strimler. Skær resten af skrællen af appelsinerne, og skær dem i fileter. Pisk appelsinsaft fra den halve appelsin sammen med olivenolie i forholdet 1:1, smag til med salt og peber.

7 Skyl de 3 fennikel, og skær 2 af dem i skiver på 1/2 cm. Steg dem i olivenolie på en pande, til de har fået god farve og er gennemtilberedt. Krydr med salt og peber. Skær den sidste fennikel i papirstynde skiver på et mandolinjern, og vend dem med appelsinvinaigrette.

8 Anretning: Skær silden i mundrette stykker, og anret dem med appelsinfileterne, urter og eventuelt lidt tynde skiver af rå løg. Læg den marinerede og stegte fennikel ved siden af, og fordel de tynde appelsinskalsstrimler over.