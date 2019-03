Blomkålssalat med granatæblekerner og pistacienødder

Det var lidt af en åbenbaring for mig, kan jeg huske, da jeg første gang kombinerede ovnbagt blomkål og rå revet blomkål i samme ret. Det er to vidt forskellige ting, men de fungerer så fremragende sammen. Retten her er skøn, som den er, som en del af et mezzebord eller som tilbehør til stegt kylling eller lam.

Lad endelig være med at smide blomkålens blade væk her. De smager skønt efter en tur i ovnen og kan også rives rå ligesom resten af blomkålshovedet.

Du kan bage blomkålen op til fire til seks timer i forvejen, hvis du vil. Opbevar den i så fald ved stuetemperatur, men vend den først sammen med de øvrige ingredienser lige inden servering.

Til 4 personer

Ingredienser

1 stort blomkålshoved, (800 g)

1 mellemstort løg skåret i grove skiver (130 g)

ca. 3/4 dl olivenolie

25 g persille, grofthakket

10 g mynte, grofthakket

10 g estragon, grofthakket

kerner fra 1/2 mellemstort granatæble (80 g)

40 g pistacienødder, letristede og grofthakkede

1 tsk. stødt spidskommen

1,5 spsk. citronsaft

salt

Sådan gør du: