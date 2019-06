Fjordrejebisque med kål og grillet skærising

Skaldyrssuppe eller bisque, som er den rigtige betegnelse på klassisk køkkenfransk, kan være lavet på alle slags skaldyr: ferskvandskrebs, strandkrabber eller dyre lækre danske sorte hummere. Det vigtigste er at understrege den sødme, der bor naturligt i skaldyrssmagen, og her hjælper fjordrejerne fantastisk til med smagen fra deres søde kød. Fjordrejer er relativt billige i hel model i forhold til andre friske skaldyr, sikkert fordi de er så svære at pille, og det er let at koge smag af deres fine skaller. Kødet bidrager også med masser af smag, når man bruger de hele små dyr, og smagen giver en skøn parfumeret og let sødlig aroma.